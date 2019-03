Am Samstag, 9. März, verschwand der 8-jährige Jeremy Miguel. Der Knabe war am Nachmittag beim Paul-Robert-Weg in Biel zu Fuss, ohne Schuhe weggerannt. Trotz umfangreichen Suchmassnahmen konnte der Junge bis am Sonntag nicht gefunden werden, wie die Kantonspolizei Benr mitteilte.