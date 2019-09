73-Jähriger bei Unfall eingeklemmt

Gegen 7 Uhr am Montagmorgen ist in Finsterhennen ein Mann mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug verunfallt. Er war von Treiten herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Siselen unterwegs gewesen. Bei der Einmündung Bahnhofstrasse geriet der Lastwagen aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Gartenmauer und einem parkierten Lieferwagen und prallte schliesslich frontal in die Fassade eines Bauernhauses.