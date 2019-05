42-Jähriger im Spital verstorben

Die Polizei fand den Mann an der Hauptstrasse auf Höhe des Schlosses Nidau.

(Bild: Google Street View)

In der Nacht auf den 20. Mai wurde in Nidau in der Nähe des Schlosses ein Mann mit schweren Brandverletzungen aufgefunden. Der Mann war in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert worden. Dort ist er am Freitag seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 42-jährigen Guineer aus dem Kanton Bern.