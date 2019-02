1. Kein Zeitdruck

Der erste und wichtigste Tipp beim Kofferpacken: frühzeitig damit anfangen. Man erspart sich Unmengen von unnötigem Kram, wenn man überlegt vorgeht, statt husch, husch den Koffer vollzustopfen.

2. Eine Liste

Geht es an den Strand? Zum Skifahren? Zum Opernbesuch nach Wien? Ans Open-Air? Eine Liste mit allem, was unbedingt mitmuss, macht den Anfang. Man stellt sich die Frage, welche Kleidung man im Alltag in derselben Zeit bei ähnlicher Witterung tragen würde. Und welche Pflege- und Kosmetikprodukte man wirklich braucht. Das ist oft deutlich weniger, als man zuerst einpacken will.