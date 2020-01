Zwei Standorte sollen im Rennen bleiben

Ursprünglich favorisierte der Gemeinderat aus sechs geprüften Varianten den bisherigen Standort der Gemeindeverwaltung an der Neuen Bahnhofstrasse 4 und 6. Nun will er auch das Areal Alte Moschti am Bahnhofplatz weiterverfolgen. Diese Variante ist der Favorit einer Begleitgruppe, in der das Gemeindepersonal, die Politik und die Bevölkerung vertreten sind. Der Gemeinderat beantragt dem Parlament am 21. Januar, für beide Standorte ein Vorprojekt ausarbeiten zu lassen. Der Kredit beläuft sich auf 575000 Franken.

In der Fraktion sei das Geschäft noch nicht diskutiert worden, sagt Fraktionssprecher Hans Kipfer (EVP). Aus persönlicher Sicht sei das Geschäft nun aber gut vorbereitet, die nötigen Grundlagen lägen nun vor. Insbesondere die Frage zur Betriebswirtschaftlichkeit eines Neubaus habe geklärt werden können. Gegenüber der heutigen Situation könnten an beiden Standorten Betriebskosten eingespart werden.

Für ihn sei ein Neubau sinnvoll, sagt Kipfer. Es sei auch gut, dass der Gemeinderat zwei Standorte weiterverfolgen wolle. Er hat sich aber noch nicht festgelegt. «Für mich ist die Variante Sägegasse aber noch nicht aus dem Rennen.»

Die definitive Abstimmung ist für den nächsten Winter vorgesehen. Die Stimmbürger sollen über den Standort und den Rahmenkredit abstimmen. (rei)