«Wir können die Moschee nicht schliessen»

Um den Bieler Imam Abu Ramadan ist es wieder lauter geworden: Die «SonntagsZeitung» berichtete, dass er nach wie vor in der Bieler Ar’Rahman-Moschee am Seelandweg gegen «Ungläubige» hetze und zudem Lektionen in Religionskunde gebe. Dies hat die Zeitung mittels Ton­aufnahmen von Predigten des Imams im Januar in der Bieler Moschee herausgefunden. Darin soll er unter anderem gesagt haben, dass «Ungläubige» Tote seien, mit denen zu reden sich nicht lohne. Und auch, dass bei Ehebruch die Steinigung eine angemessene Strafe für verheiratete Muslime sei.