Nach dem Betreiberwechsel vor drei Wochen ist das besonders delikat. Ob die städtischen Verkehrsbetriebe aus Bern für die neuen Linien zu kleine Fahrzeuge gekauft haben? Und damit die mit dem Gebiet vertraute Vorgängerin Postauto zu Unrecht ausgebootet haben?

Nichts da, versichert die Bernmobil-Zentrale in Bern, das Malheur sei nur passiert, weil zuvor am Bahnhof Wichtrach die S-Bahn nach Bern nicht gefahren sei. Viele Leute hätten deshalb den Bus genommen, um in Münsingen noch den Regioexpress zu erreichen. Dass man Fahrgäste nicht mitnehmen könne, sei die Ausnahme und komme, wenn schon, nur in der Stadt vor.

Nur: Dort, im Stammgebiet der roten Busse, gibts die nächste Fahrgelegenheit zu den Stosszeiten schon nach wenigen Minuten. In Niederwichtrach dagegen dauert es eine halbe Stunde – willkommen auf dem Land, Bernmobil!