Streit um Fahrverbot gegen Pendler

Die Anwohner verlangen schon lange Gegenmassnahmen. In den 1990er-Jahren reichten sie eine Petition mit über 100 Unterschriften ein. Passiert ist aber wenig. Im Herbst 2018 machte die lokale SVP wieder Druck und verlangte Gegensteuer bei diesem «Evergreen», wie sich Parteipräsident und Anwohner Marc Aeberhard damals ausdrückte.

Nun ist wieder Bewegung ins Thema gekommen. Der Gemeinderat Kirchlindach schlug vor, die beiden Gemeindestrassen in die Nachbardörfer Diemerswil und Münchenbuchsee mit einem temporären Fahrverbot während der Stosszeiten zu belegen: am Morgen anderthalb Stunden, am späten Nachmittag zwei Stunden. Dafür ist aber das Einverständnis der beiden anderen Gemeinden erforderlich. Und daran wird das Vorhaben vermutlich schon in der Anfangsphase scheitern.