Sesselrücken bei den Diakonissen

«Ein bewegendes Jubiläumsjahr geht zu Ende.» So überschrieb die Stiftung Diaconis letzte Woche eine Mitteilung, in der sie an die Feierlichkeiten zu ihrem 175-jährigen Bestehen erinnerte. Es gab Konzerte, ein grosses Fest – und zum Schluss auch ein viel beachtetes Heft mit einem Blick zurück ins 19. Jahrhundert, als sich in Bern die ersten Diakonissen um Kranke und Bedürftige kümmerten.