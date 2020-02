Seilziehen ums Freizythuus

Ab dem nächsten Jahr soll das Freizythuus unter einer neuen Trägerschaft funktionieren. Die Gemeinde will das Haus nicht mehr in Eigenregie betreiben. Auch am Konzept wird es Änderungen geben. Pfander sah für sich dort keine Zukunft. Also zog sie schon jetzt den Schlussstrich. Sie hat bereits eine neue Stelle angetreten.

Das Freizythuus befindet sich auf dem Schlossgutareal und bietet drei Ateliers für Holz, Keramik sowie Nähen an. Dazu organisiert es jeweils den Ferienpass und führt den Herbstmärit und das Kerzenziehen durch. Im Gebäude befinden sich ausserdem eine Ludothek sowie zwei Wohnungen.

Teure Besuche

Schon seit Herbst 2018 ist bekannt, dass die Gemeinde das Haus neu organisieren will. Der Grund war das hohe Defizit. Jeder Besuch koste die Gemeinde 65 Franken, rechnete Gemeinderätin Vera Wenger (Grüne) vor. Auch die Bedürfnisse hätten sich geändert. Deshalb habe auch die Besucherzahl stagniert.

«Ein Haus inmitten des Dorfes muss mehr und vielfältiger genützt werden»Vera Wenger, Gemeinderätin

Seither befasste sich eine Projektgruppe mit der Zukunft des Betriebs und prüfte vier Varianten. Auf Antrag der Kulturkommission entschied sich der Gemeinderat nun für eine Lösung: Die Gemeinde kauft das Haus der Stiftung für Betagte ab und stellt es einer privaten Trägerschaft zur Verfügung – zusammen mit einem Betriebsbudget von 150'000 Franken pro Jahr.

«Ein Haus inmitten des Dorfes muss mehr und vielfältiger genützt werden», sagt Wenger. Ihr schweben drei Bereiche vor: handwerkliche Ateliers, Kultur mit Kino und verschiedenen Anlässen, Bildung. Das Haus solle ein «integrations- und generationenübergreifendes kulturelles Zentrum» werden, so die Gemeinderätin.