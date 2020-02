Polizei schnappt Bieler «Bomber»

Einer der beiden Männer gestand ausserdem, an rund zehn weiteren im Januar in der Bieler Innenstadt hörbaren Detonationen beteiligt gewesen zu sein. In seiner Wohnung wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung zehn noch nicht gezündete Petarden sichergestellt. Diese wurden vernichtet.

Beide Männer werden sich wegen Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz vor der Justiz verantworten müssen.