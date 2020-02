Polizei nimmt 20 Hooligans fest

Nach dem Eishockeyspiel zwischen dem EHC Biel und dem HC Lausanne am 3. Januar haben sich Anhänger der beiden Vereine in der Bieler Innenstadt eine Schlägerei geliefert. Wie die Kantonspolizei Bern nun mitteilt, hat sie im Zuge der Ermittlungen am gestrigen Mittwoch gezielt 20 Personen angehalten. Auch die Kantonspolizeien Neuenburg und Waadt waren in die Aktion miteinbezogen.