Partnerschaft mit Dobrusch am Ende

Humanitäre Hilfe

In den ersten Jahren organisierte das Dienstleistungszentrum der Gemeinde alle Aktivitäten zugunsten Dobrusch. Später wurde die Zusammenarbeit mit der weissrussischen Gemeinde von einer Spezialkommission übernommen, bis 2009 der Verein «Partnerschaft Ittigen-Dobrusch» gegründet wurde. Dieser war bis heute für die Beziehung zwischen den beiden Gemeinden zuständig. «Nach Tschernobyl waren die Böden in Dobrusch verseucht und die Kinder gesundheitlich geschwächt», sagt Helene Blatter, Präsidentin des Vereins. Im Zentrum der Partnerschaft sei deshalb von Anfang an die humanitäre Hilfe gestanden.

Ittigen habe beispielsweise Hilfstransporte mit Medikamenten sowie Material für Schulhäuser und Kindergärten organisiert. «Wir haben ausserdem für Kinder aus Dobrusch Ferienlager an der Lenk durchgeführt», so Helene Blatter. Die Zusammenarbeit mit der weissrussischen Gemeinde habe vieles ermöglicht. Eines der grösseren Projekte sei der Aufbau der ersten Spitex-Organisation Weissrusslands in Dobrusch gewesen, die Ittigen mitfinanziert hat.

Verein löst sich auf

Die Gemeinde Ittigen hat dem Verein jährlich 30'000 Franken zugesichert. Diese Leistungsvereinbarung läuft 2020 aus. Der Vereinsvorstand wird die Partnerschaft deshalb beenden und den Verein aufzulösen. Ittigen habe in Dobrusch vieles ermöglicht. «Wir müssen irgendwann einen Punkt machen», sagt Helene Blatter. Sie sei jedoch überzeugt, dass der Kontakt zwischen den Partnergemeinden nicht verloren gehen werde.