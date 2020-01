Künftig ist die Postfiliale auch sonntags geöffnet

Seit der Schliessung der Postfiliale vor zwei Jahren werden die Postgeschäfte in Grossaffoltern in der Gemeindeverwaltung abgewickelt. Diese war damals der einzig mögliche lokale Partner für eine Zusammenarbeit. Doch war schon damals klar, dass die Post bei der ersten guten Gelegenheit umziehen will. Und die ist jetzt da: Ab dem 28. Februar ist sie im Dorfladen an der Dorfstrasse 41 untergebracht.