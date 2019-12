Klingende Mailänderli

In einer Backstube riecht es immer ein bisschen nach Weihnachten. Nach frischem Gebäck, Zimt und Puderzucker. Und in der Luft hängt ein milchiger Dunst aus Mehlstaub. Doch am Wochenende war alles anders beim Ängelibeck in Köniz. Kein Mehldunst, keine Bäcker. Nur Weihnachten. Die Bäckersleute machten Platz für das Vokalensemble Ardent, das an diesem besonderen Ort seine Weihnachtskonzerte veranstaltete.