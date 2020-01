HAFL mit neuem interdisziplinärem Institut

Die Berner Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaft (HAFL) will mit einem neuen, interdisziplinären Institut die Nachhaltigkeit in kleinbäuerlichen Betrieben in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern. Die Themen reichten von Aufforstung in Afrika über Wertschöpfungsketten in Südasien bis zum Kaffeeanbau in Lateinamerika, wie die HAFL am Donnerstag mitteilte.