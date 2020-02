Ex-Chef soll Pensionskasse neun Millionen Schadenersatz zahlen

Sorgfalt von Anfang an

Der ehemalige Pensionskassenchef bestritt die Vorwürfe stets. Er habe nichts getan, was nicht der Anlagestrategie der Kasse entsprochen habe. Massgebend sei letztlich, welche Rendite auf lange Sicht für die Kasse herausgeschaut hätte.

Dem widersprach das Verwaltungsgericht in seinem Urteil klar: «Anders als vom Beklagten postuliert kann es jedoch nicht angehen, mit der Schadensberechnung so lange zuzuwarten, bis ein für den Beklagten günstiges Ergebnis resultiert.» Die Voraussetzungen für eine sorgfältige Vermögensanlage müssten von Anfang an gegeben sein.

Das Verfahren gegen den ehemaligen Pensionskassenchef und den Bauunternehmer begann vor rund zehn Jahren. Damals gab die Kasse selber bekannt, sie habe ihren früheren Geschäftsführer und Drittpersonen angezeigt. Als der Chef pensioniert worden sei, seien Betrügereien ans Licht gekommen.