Ein nationales Zentrum für Fischerei am Moossee

Nun wird dieser Wunsch wieder konkreter. Die Fischer möchten die ehemalige Fischzucht am Moossee kaufen und zu einem «nationalen Zentrum für natürliche Gewässer, Fische und respektvolle Fischerei», so der Arbeitstitel, umbauen. Das Projekt sei noch in der Aufbauphase, und viele Hürden müssten noch überwunden werden, sagt Aeschlimann, aber: «Am Moossee haben wir eine einmalige Chance.»

«Ein ähnlichesZentrum wie die Vogelwarte ist schon lange auf unsererWunschliste.»Adrian AeschlimannKompetenzzentrum Fischerei

Hinter dem Projekt mit «schweizweiter Ausstrahlung» stehen unter anderem der Schweizerische Fischereiverband, der 111er-Club (Sponsorenverein der Fischer), die Stiftung Pro Fisch+Wasser und der bekannte Grossbäcker Fredy Hie- stand, selber passionierter Fischer.

Umzonung zwingend

Die leer stehende Fischzucht Moosseedorf liegt in der Landwirtschaftszone und in einem Naturschutzgebiet. Weil das Zentrum in dieser Zone nicht konform wäre, soll das Areal im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision neu einer Zone für öffentliche Nutzung zugeteilt werden. Das Amt für Gemeinde und Raumordnung hat laut Aeschlimann in der Vorprüfung positive Signale gegeben.

Auch die Standortgemeinde Moosseedorf unterstützt das Vorhaben. «Die Gemeindebehörden stehen hinter dem Projekt», betonte Gemeindepräsident Peter Bill (SVP) an einem Informationsabend am Dienstag. Und die Einzonung gelte nur für dieses konkrete Projekt. Andernfalls bleibe das Areal in der Landwirtschaftszone. Möglicherweise im August entscheidet die Gemeindeversammlung Moosseedorf über die revidierte Ortsplanung.

Auf Geldsuche

An der Ausstellung «Fischen, Jagen, Schiessen» in der Bernexpo beginnt in diesen Tagen die Geldsuche. In den nächsten Monaten entscheiden ebenfalls die kantonalen Fischereiverbände und der nationale Verband über ihre Beiträge ans Projekt. Falls die Umzonung genehmigt wird und die ersten Spendenaufrufe erfolgreich sind, soll eine Stiftung als Trägerin des Zentrums gegründet werden.