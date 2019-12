Ein Kreisel und bald Tempo 30

Ein neues Quartier im Dorfzentrum

Für dieses Projekt brauchte es Geduld. Vor elf Jahren wurde das Gebiet Strahmmatte im Zentrum von Münchenbuchsee bei der letzten Ortsplanungsrevision eingezont. Gebaut wurde bisher nicht. Nun geht es aber vorwärts, die definitiven Grundlagen für die Überbauung stehen fest. Am Donnerstagabend genehmigte das Parlament die planungsrechtlichen Grundlagen für das Projekt einstimmig. Am 9. Februar entscheidet das Stimmvolk an der Urne über die Zone mit Planungspflicht. Die zweite Abstimmung ist nötig, weil sich im Verlaufe der Planung herausgestellt hatte, dass sich die ursprünglichen Vorgaben nicht umsetzen lassen. Die Änderungen im Zonenplan und im Baureglement müssen nun dem Souverän wieder vorgelegt werden.

Mehrere Planungsstufen

Im Parlament waren sich die Fraktionen einig. Er freue sich auf die Überbauung, sagte Yves Baumgartner im Namen der SVP. Toni Mollet (EVP) sprach von einem gelungenen Projekt. Luzi Bergamin (GFL) dankte der Investorin für die Engelsgeduld. Wolfgang Eckstein (SP), Sprecher der Geschäftsprüfungskommission, nannte es ein richtungsweisendes Projekt für die innere Verdichtung. Dieses durchlief verschiedene Stufen mit einer Testplanung und ergänzenden Studien.

Wenn alles reibungslos läuft, wird die Investorin, die Bonainvest aus Solothurn, im Herbst 2020 mit den Bauarbeiten beginnen. Das Areal ist in die Strahmmatte und den Strahmhof unterteilt. Auf der Strahmmatte entstehen insgesamt 118 Wohnungen in zwei Häuserzeilen, ein Spielplatz und eine parkähnliche Grünfläche. Im Strahmhof sind es 33 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern. Zudem wird eine bestehende Gemeinschaftspraxis hierhinziehen.

Fast 100 Millionen Franken

Die Bonainvest investiert insgesamt knapp 95 Millionen Franken in die Überbauung. Der Strahmhof wird etwa im Frühjahr 2023 bezugsbereit sein, die Strahmmatte rund ein halbes Jahr später. (hus)