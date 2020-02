Der Wildhüter als Eindringling 

Er schüttelt den Kopf. Immer wieder. «Zum Kotzen», murmelt er mit verschränkten Armen. Der Mann, um die 50, in Jeans und Pulli, sei mit den Nerven am Boden, sagt er vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe einen Marder qualvoll verenden lassen. Per Strafbefehl verurteilte sie den Mann aus der Region Bern zu einer bedingten Geldstrafe von 24 Tagessätzen zu je 90 Franken.