Wieder einmal hat ein Gericht im Kleinkrieg am aussichtsreichen Villenhang unterhalb des Eichholzwegs in Muri ein Urteil gefällt. Und wieder einmal haben die Anwohner, die sich seit Jahr und Tag mit aller Kraft gegen zwei Neubauten in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft wehren, das Verfahren angestrengt.