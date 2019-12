Das Münsinger Schleuderparlament

Für die Statistik: Bei der SVP verliessen bisher 3 von 7 Personen das Parlament, bei EVP und FDP 2 von 4, bei den Grünen 2 von 6, bei der GLP 1 von 2 und bei der SP 1 von 6. Nur die EDU-­Einfrauvertretung ist noch die gleiche wie Anfang 2018.

Rücktritte ausserhalb der ordentlichen Wahlen gab es schon immer. In der letzten Legislatur von 2014 bis 2017 waren es sieben – lange nicht so viele wie jetzt. Die beiden jüngsten Wechsel fallen auch deshalb auf, weil beide Personen in Münsingen bekannt und ihre Partei schon seit Jahren im Parlament vertreten sind: Striffeler seit zehn, Strahm gar seit dreizehn Jahren.

Vergeblicher Appell

Dabei hatte dem Parlament einer der Ihren kürzlich noch ins Gewissen geredet – offensichtlich vergebens. Heinz Malli, dem Parteilosen in der SP-Fraktion, waren die «extrem vielen Wechsel» in der Münsinger Legislative aufgefallen. In der Septembersitzung appellierte er an seine Kolleginnen und Kollegen: «Bitte achtet bei den nächsten Wahlen darauf und setzt Leute ein, welche hier etwas bewirken wollen, solche, die sich engagieren, mitmachen, Lust am Politisieren haben», sagte er. «Und nicht solche, die vielleicht viele Stimmen geben oder mit denen ihr irgendjemanden beglückt.»

«Es bringt ja doch nichts. Ich finde in Münsingen kein Gehör für meine Anliegen.»Elisabeth Striffeler, SP, tritt Ende Jahr zurück

Er sagte es zwar nicht, aber er meinte damals den bekannten Alt-Nationalrat Simon Schenk (SVP), der nach vier Sitzungen zurücktrat, dafür allerdings gesundheitliche Gründe angab. Nebenbei: Bei den Wahlen 2017 hatte er ein zwar gutes, aber auch kein überragendes Ergebnis erzielt.

Nicht viel länger hielten es Marc Bürki (FDP), Annj Harder (Grüne) und Helena Denkinger (GLP) aus. Für sie war nach einem Jahr Schluss. Das gilt auch für Susanne Bähler (SVP), die allerdings für Reto Gertsch in den Gemeinderat nachrutschte. Dieses Jahr kamen nun nochmals fünf Rücktritte hinzu – und nächstes Jahr wie erwähnt Strahm.