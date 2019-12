Das «Gstürm» ums Grüngut

Fünf Traktanden waren für die Gemeindeversammlung am Montagabend angesagt. Es sah so aus, als würde es ein kurzer Abend werden. Aber falsch gedacht: Traktandum Nummer drei – namentlich die Grüngutentsorgung – zog den Abend in die ­Länge.

Das Verbraucherprinzip

Dem «Gstürm», wie ein Einwohner die Auseinandersetzung betitelte, war eine komplizierte Erläuterung des Gemeinderats vorangegangen. Geiger erklärte, dass das aus dem Jahr 1998 stammende Abfallreglement von Kehrsatz durch ein neues ersetzt werden müsse. «Dies, weil sich auch die eidgenössische und die kantonale Gesetzgebung verändert hat.» Dabei sei ein Bereich von wesentlichen Neuerungen betroffen: die Entsorgung des Grünguts.

«Es freut mich sehr, dass meine Traktanden jeweils so rege diskutiert werden.»Roland Geiger, Gemeinderat Kehrsatz

Bisher wurde diese über eine Grundgebühr von 65 Franken finanziert. Sie werde neu um 20 Franken gesenkt, sagte Geiger. Weil aber laut dem Umweltschutzgesetz die Entsorgung des Grünguts über verursachergerechte Gebühren zu finanzieren sei, müsse künftig eine zusätzliche Verbrauchsgebühr erhoben werden. Diese werde über eine Marke eingezogen, die künftig auf den Abfällen aufgeklebt werden müsse.

Neue Container

Und damit nicht genug. Geiger kündigte eine weitere Änderung an: Das zu entsorgende Grüngut werde künftig ausschliesslich mit rollbaren Containern entsorgt. Damit soll das Personal der Entsorgungsfirma vom Schleppen schwerer Säcke befreit werden. Und: Mit den neuen Containern könne die Menge des Grünguts genau gemessen werden. «So können Sie eine Marke entsprechend der Grösse des Containers kaufen», erklärte Geiger den Anwesenden.

Die neuen Container waren für einen Einwohner zu viel des Guten. Er beantragte, weiterhin Laubsäcke verwenden zu können. In der anschliessenden Abstimmung wurde dieser Antrag aber klar abgelehnt. So wie jener eines anderen Einwohners, der Astbündel selbst mit dem neuen Reglement gratis entsorgen wollte. Auch seine Stimme fand nur wenig, zu wenig, Anklang bei den 74 Stimmberechtigten und wurde klar abgelehnt.

Nach etlichen Voten gegen das neue Reglement schalteten sich plötzlich Befürworter ein. Es sei nur gerecht, dass diejenigen, die mehr Abfall produzieren würden, auch mehr für die Entsorgung zahlen müssten, sagte eine Anwohnerin. Ihr stimmten viele im Saal lautstark zu. Das klare Resultat der Schlussabstimmung überraschte deshalb nicht: Das grosse Mehr nahm das Reglement klar an.