Binggeli akzeptiert das Gerichtsurteil

Am 9. Dezember wurde Vinzenz Binggeli vom Regionalgericht Berner Jura-Seeland zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 40 Franken, also 1'200 Franken, verurteilt. Zudem muss er die Verfahrenskosten von 1'300 Franken übernehmen. Am Dienstag machte Binggeli auf Facebook öffentlich, dass er das Urteil nicht an die nächste Instanz weiterzieht. Diesen Entscheid habe er in Absprache mit seinem Anwalt gefällt. Die Chancen seien zu gering, und er möchte die Zeit lieber in andere Projekte investieren.