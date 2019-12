Bewaffneter Überfall auf Tankstellenshop

Der Räuber betrat den Tankstellenshop mit einem Messer. Bild: zvg/Kapo Bern

Am Montagabend kurz nach 21.50 Uhr hat ein Mann den Shop der Tankstelle an der Einmündung Fahrhubelweg/Viehweidstrasse in Belp überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, rannte der Mann zum Haupteingang des Shops, bedrohte im Innern eine Verkäuferin mit einem Messer und forderte Geld. Dieses verstaute er in einem Plastiksack mit der Aufschrift «Coop», ehe er den Shop wieder verliess und flüchtete.