Bewaffneter Überfall auf Tankstellenshop

Am Mittwochabend wurde in Schönbühl eine Tankstelle überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, betraten kurz vor 21.45 Uhr zwei vermummte Männer den Coop-Pronto-Shop an der Sandstrasse, bedrohten die Angestellten mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Geld. Mit der Beute flüchteten sie zu Fuss via Parkplatz in Richtung Eigerweg.