Bewaffneter Räuber überfällt Coop

Am Montag kurz nach 19 Uhr wurde der Kantonspolizei ein Raubüberfall auf die Coop-Filiale am Schaufelweg in Schliern gemeldet. Der Maskierte hat den Laden durch den Haupteingang betreten, das anwesende Personal mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Mit der Beute flüchtete der Täter anschliessend in Richtung Köniz.