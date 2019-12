Baubeginn für Wärmeverbund-Heizzentrale

Im Gewerbegebiet Schwandiwald in Stettlen hat am Dienstag der Bau der Heizzentrale des Wärmeverbunds Bolligen-Stettlen begonnen. Die mit Holzschnitzeln betriebene Zentrale wird in den beiden Dörfern ab Herbst 2020 rund hundert Gebäude mit Wärme versorgen.