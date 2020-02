Autolenkerin fährt gegen Baum – Beifahrerin verletzt

Gegen 15 Uhr am Donnerstag kam es in Münchenbuchsee zu einem Selbstunfall. Eine Lenkerin und ihre Beifahrerin waren auf der Bielstrasse von der Lätti in Richtung Münchenbuchsee unterwegs. Auf Höhe des Entsorgungszentrums fuhr das Auto aus noch zu klärenden Gründen rechts in eine Baustellenabschrankung und prallte dann gegen einen Baum.