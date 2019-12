Auf den Spuren von Belps Geschichte

Wer mehr darüber wissen will, kann die Informationen auf den neuen Tafeln lesen, die bei den Gebäuden angebracht sind. Weitere zwölf Tafeln, alle mit QR-­Code versehen, hängen unter anderem bei den Kirchen, beim Flughafen und auf dem Chutzen.

Sieben Schulkinder der Begabtenförderung Volksschule Belp haben insgesamt vierzehn Sehenswürdigkeiten ausgesucht und beschrieben. Über zwei Jahre haben sie sich mit diesem Projekt beschäftigt. Am Samstag haben die jungen Schöpferinnen und Schöpfer den Belper Weg eröffnet und eingeweiht.

Mit grossem Interesse

Was auf den ersten Blick vielleicht alt und verstaubt wirken mag, hat die sieben Schülerinnen und Schüler der Begabtenförderung regelrecht in den Bann gezogen. Ermuntert von ihrer Lehrerin Brigitte Sigrist, recherchierten sie jede Woche mindestens einen halben Tag lang an ausgewählten geschichtlichen Themen, die sie jetzt der Öffentlichkeit präsentierten.

«Ich staunte, was die Kinder schon wissen und noch wissen wollen.»Brigitte Sigrist, Lehrerin

Ella Baur zum Beispiel geriet vor allem über die grosse Anzahl Kinder ins Staunen, die früher die Schulhäuser bevölkerten. «Mich haben die vielen Belper Schulhäuser interessiert und wie es damals in den Schulen zuging», sagt sie. Ihre Kollegin Alicia Pellandini recherchierte dagegen vorwiegend Bauliches und staunt, dass unter einigen historischen Belper Gebäuden Ruinen noch älterer Bauten schlummern. Sie hat versucht, diese Geheimnisse zu ergründen.

Recherchiert haben die Jugendlichen mithilfe von Büchern und im Internet. Bei weitem am schwierigsten sei es gewesen, alte Bilder zu finden. Diese einfach aus dem Internet abzukupfern, ist nicht erlaubt. Deshalb habe man einen Aufruf erlassen an Menschen, die vielleicht zusätzliche Bilder und Informationen liefern könnten.