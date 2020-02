Was sonst Vandalismus ist, wird bei ihm Kunst

Gleich zu Beginn warnt Simon Berger: «Nur etwa die Hälfte meiner Werke gelingen. Und hier habe ich nur eine Chance.» Es ist Montagmorgen, der Künstler steht unter den Laubenbogen vor dem Berner Warenhaus Loeb.

Vor ihm liegt eine grosse Glasscheibe am Boden. Dahinter, auf schwarzem Papier, hat er die Umrisse eines Frauengesichts skizziert. Dieses Frauengesicht, gehämmert in Glas, soll für die nächsten zwei Wochen eine Schaufensterscheibe des Loeb zieren – falls alles so kommt, wie geplant.