Ein Bagatellfall, sagt der Anwalt der Jägerin, aber traurig, das schon. Im Herbst letzten Jahres wars, am Rand eines Dorfs am Rand des Kantons. Hier lebt die Jägerin mit zwei Hunden. Viel Wald rundherum, Hügel und Gräben, in der Nähe ein Jagdgebiet. Und in der Nachbarschaft ein älteres Ehepaar mit Katze.