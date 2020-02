Vier Unfälle auf der A1: Kilometerlanger Stau

Gleich vier Unfälle ereigneten sich am Freitagnachmittag auf der A1 in Richtung Zürich. Zum ersten Unfall kam es kurz vor 12.40 Uhr bei Kernenried: Weil ein Autolenker die Fahrt auf der Überholspur verlangsamt hatte, fuhren zwei weitere Fahrzeuge auf. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Da die nachfolgenden Autolenker wegen des Unfalls anhalten mussten, kam es wenig später, nämlich kurz nach 12.45 Uhr, zu einem zweiten Auffahrunfall, diesmal auf der Höhe Hindelbank: Hier waren insgesamt fünf Fahrzeuge involviert, auch bei diesem Unfall gab es keine Verletzten.

Der dritte Unfall ereignete sich um 13.20 Uhr auf der Höhe Moosseedorf. Hier fuhr auf der ersten Überholspur ein Car einem Anhänger eines Lieferwagens auf. Auch bei diesem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt.

Der vierte Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr ebenfalls in Moosseedorf: Zwei Autos mussten auf dem zweiten Überholstreifen die Fahrt verlangsamen, wobei ein drittes Auto in das zweite Auto prallte und dieses in das Heck des ersten Autos geschoben wurde. Dabei mussten drei Personen mit zwei Ambulanzen zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Kilometerlange Staus, lange Wartezeiten

Zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Schönbühl staut sich der Verkehr seither auf der A1. Gemäss Angaben des TCS müssen sich Verkehrsteilnehmende auf den betroffenen Abschnitten derzeit auf Wartezeiten von bis zu 40 Minuten einstellen.

Die Staukarte des TCS. Zum Vergrössern auf das Bild klicken (Sie werden dann auf die TCS-Website weitergeleitet).

Wegen den Unfällen in Schönbühl staut sich der Verkehr bis auf die A6 zurück: Ab Bern-Ostring bis zur Verzweigung Wankdorf steht der Verkehr derzeit nahezu still.

#A1 - Bern -> Zürich - zwischen Verzw. Wankdorf und Verzw. Schönbühl Stau, Unfall, Fahrstreifen blockiert — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) February 14, 2020

Verspätungen im ÖV

Da nun viele Verkehrsteilnehmer auf die Hauptstrasse ausweichen, staut sich der Verkehr auch dort: Zwischen Worblaufen und Zollikofen ist der Verkehr überlastet. Da die RBS-Busse der Linien 34 und 36 auf der betroffenen Strasse verkehren, kommt es zu grösseren Verspätungen.

Auch auf der Autobahn A6 zwischen Münchenbuchsee und Schönbühl ist der Verkehr überlastet: Hier kommt es auf der Gegenfahrbahn wegen Schaulustigen – sogenannten «Gaffern» – zu Stau.

«Rettungsgasse bilden!»

Die Mehrheit der Lenkerinnen und Lenker hätte zwar richtig reagiert und eine Rettungsgasse gebildet, schreibt die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag in einer Medienmitteilung. Trotzdem habe es einzelne Lenker gegeben, welche die Strasse nicht oder zu spät freigegeben hätten.

«Dieses Fehlverhalten erschwert oder verzögert die Anfahrt der Rettungskräfte zum Unfallort», heisst es im Communiqué. Gerade bei schweren Unfällen könne unter Umständen jede Sekunde zählen. Entsprechend wichtig sei es, dass die Rettungskräfte ungehindert und schnell an den Einsatzort gelangen können.