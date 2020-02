Suberger Mordprozess im März

Der Suberger Mordprozess beginnt am 23. März vor dem Regionalgericht in Biel. Das geht aus einem Dokument auf der Website des Gerichts hervor. Ein junger Schweizer ist wegen Mordes an seinen Eltern angeklagt.

Das Kollegialgericht wird in Fünferbesetzung tagen. Dreieinhalb Verhandlungstage sind vorgesehen.

Das Tötungsdelikt ereignete sich im November 2017.Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, seine Eltern mit einem stumpfen Gegenstand attackiert zu haben. Die 61-jährige Mutter und der 65-jährige Vater erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Nach der Tat verliess der Sohn das Elternhaus in Suberg, um später in der Nacht zurückzukehren und selbst die Polizei zu alarmieren. Er gab sich aber nicht als Täter zu erkennen.

Die Polizei fand keine Hinweise auf einen Einbruch in das Einfamilienhaus. Dann geriet der Sohn ins Visier der Ermittler. In Untersuchungshaft gestand er die Tat. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord, eventuell vorsätzliche Tötung.