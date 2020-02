Sanierung der Bieler Schulanlage Dufour kostet 18 Millionen

Für 18,35 Millionen Franken will der Bieler Gemeinderat die Schulanlage Dufour sanieren. Das historische Gebäude ist zum Teil über 500 Jahre alt und steht unter Schutz. Der Stadtrat entscheidet am 20. Februar. Das letzte Wort haben am 17. Mai die Stimmberechtigten, wie die Stadt Biel am Dienstag mitteilte.