Regentropfen, Guggenmusik und bunte Kostüme

Markus Donzé, Magister der Lilienzunft, weiss viel über die Geschichte der Lysser Fasnacht. Die wichtigste Figur ist die «Lilienfee», welche jeweils für ein Jahr im Amt ist. «Zweimal musst die Fasnacht ohne sie auskommen», erzählt Donzé mit einem traurigen Unterton. Dieses Jahr ist die «Lilienfee» aber wie gewöhnlich mit ihrem Zepter, dem Besen anzutreffen. Damit sorgt sie für Ordnung und Sauberkeit.

Die «Lilienfee» übernimmt das Zepter

Eine weitere Figur ist der sogenannte «Rochus», er steht aber im Schatten von der «Lilienfee». Am Freitagabend beginnt die Fasnacht traditionsmässig mit dem «Fänchere-Chlap». Der Gemeindepräsident übergibt danach dem Lilienpaar den Schlüssel fürs Städtchen. Diese Übergabe zeigt symbolisch, dass von nun an die Lilienfee und der Rochus das Sagen haben. Auch am Sonntag sind die in blau gekleideten Figuren draussen unterwegs und ziehen die Blicke der Zuschauer auf sich.

Einige Fasnächtler und Zuschauer erholen sich in Beizen vom nassen und kalten Wetter. So auch Markus Donzé von der Lilienzunft. Die Zunft veranstaltet die Fasnacht mit ihrem Organisationskomitee. Die Lilienzunft zählt momentan über 80 Mitglieder. Die Fasnächtler treibt es bald wieder nach draussen, der Umzug ist voll im Gang.

Der Abend wird «usplampet»

Am späteren Nachmittag steht noch das Verbrennen des «Näbu-Geist» auf dem Programm. «Damit wird der Nebel vertrieben und die Sonnenstrahlen begrüsst», erklärt Donzé. Nicht nur der Nebel, auch der Regen sollte vertrieben werden. Im Hintergrund sind Trompeten und Paukenschläge zu vernehmen.

Unter anderem spielen die drei heimischen Guggenmusiken, Muggetätscher, Lyssbachfäger und Kulturschocker über den Tag verteilt im Nieselregen. Insgesamt sind fast 20 Guggen angereist. Wenn der Umzug vorbei ist, geht es in Richtung Weisses Kreuz. Dort werden die Sujet prämiert und wie im Volksmund so schön gesagt «usplampet».