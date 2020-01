Rapsöl ersetzt billiges Palmöl

Klirrend und klappernd werden die Gläser vom Fliessband in Richtung Abfüllmaschine getragen. Ein kurzer Halt, ein zischendes Spritzen, und in einem Wimpernschlag sind die Behälter mit der braunen Masse gefüllt.

Nur wenige Minuten dauert das Abfüllen des Caotina-Brotaufstrichs. Alles geschieht voll automatisiert: Die Gläser werden ­aufgereiht, gereinigt, befüllt, gekühlt, etikettiert und verpackt. Rund 50'000 Gläser produzieren die Maschinen an einem Tag.

Zwei Dinge sind an diesem Morgen in der Produktionshalle der Wander AG in Neuenegg anders: die Zusammensetzung des Schokoladenaufstrichs, die im Nebenraum vonstattengeht, und die Etiketten, auf denen nun auf grünem Hintergrund «ohne Palmöl» steht. Vor zwei Jahren entschied der Nahrungsmittelhersteller, sich Schritt für Schritt vom umstrittenen Pflanzenfett zu entfernen (siehe Box unten).