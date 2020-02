Mann überfällt Tankstellenshop in Köniz

Am Donnerstagabend wurde in Köniz ein Tankstellenshop überfallen. Der Täter, der sein Gesicht mit einem Tuch verhüllt hatte, betrat den Tankstellenshop an der Schwarzenburgerstrasse kurz nach 20.40 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Mann habe auf Berndeutsch die Herausgabe von Geld verlangt und sei anschliessend zu Fuss Richtung Gemeindeverwaltung geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.