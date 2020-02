Kind übersehen – Chauffeur verurteilt

Der tödliche Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag des 21. November 2018 in Gümligen. Ein Lastwagenchauffeur war auf der Worbstrasse aus der Richtung Rüfenacht unterwegs. Auf der Höhe der Firma Haco bog er mit seinem Hängerzug nach links in die Einfahrt der Haco ab. Vor der Einfahrt befindet sich ein Trottoir. Darauf war ein elfjähriges Mädchen mit einem Velo ebenfalls aus Richtung Rüfenacht unterwegs. Der Lastwagen erfasste das Kind, welches ein paar Meter mitgeschleift wurde. Das Mädchen starb noch auf der Unfallstelle.

Der Verteidiger des Chauffeurs hatte einen Freispruch verlangt. Der Fahrer habe sich auf die komplizierte Verkehrssituation gerichtet und nicht damit rechnen können, dass ein Kind auf dem Trottoir regelwidrig mit dem Velo daherkomme. Aus der Sicht des Gerichts aber hätte der Chauffeur das Kind auf dem Trottoir sehen können. Doch er habe den entscheidenden Blick nach links nicht gemacht.