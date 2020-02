Kanton Bern will Amok-Rentner Kneubühl verwahren lassen

Abgezeichnet hat sich der Schritt eigentlich schon länger, Anfang März soll er nun vollzogen werden. Folgt das Regionalgericht in Biel dannzumal dem Antrag der kantonalen Bewährungs- und Vollzugsdienste, wird Peter H. Kneubühl ordentlich verwahrt. In diesem Sinne bestätigten die Behörden am Dienstag dem «Blick» gegenüber eine Recherche des Regionalsenders TeleBärn vom Vortag.