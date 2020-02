Sabine fegt mit 159 km/h über den Bantiger

Bisher stärkste Böe von #SturmSabine auf dem Bantiger/BE mit 159 km/h. Höhepunkt wird zwischen 8 und 10 Uhr erwartet. ^chs pic.twitter.com/vbqMLM3htC — SRF Meteo (@srfmeteo) February 10, 2020

Die ersten starken Winde kamen schon am Sonntagabend auf: Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sind seit 21 Uhr rund 60 Schadensmeldungen eingangen, vor allem aus dem Seeland und dem Berner Jura. So ist der Bahnverkehr bei Tavannes und um Moutier unterbrochen – im letzteren Fall kollidierte ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Gemäss Kapo gab es wohl keine Verletzten.

Sturm #Sabine: Seit gestern 21 Uhr haben uns rund 60 Meldungen erreicht, vor allem aus dem Seeland und dem Berner Jura. Mehrheitlich ging es um umgestürzte Bäume. In Roches kollidierte ein Auto, in Moutier ein Zug mit einem Baum. Aktuell keine Meldung zu Verletzten. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) February 10, 2020

Warnung vor dem Wald

Die Behörden raten heute von Waldspaziergängen ab – zu gross ist die Gefahr herunterfallender Ästen oder gar umstürzender Bäume. Sogar der Tierpark Dählhölzli rät von einem Besuch ab:

STURMWARNUNG – «Sabine» fegt über Bern. Schweizweit wird vor dem Betreten des Waldes gewarnt. Der Zugang zu unserem Vivarium geht zwingend durch den Wald. Deshalb empfehlen wir, heute Montag, 10.2.2020, auf einen Zoobesuch im Dählhölzli zu verzichten. #tierparkbern#dählhölzli — tierparkbern (@tierparkbern) February 10, 2020

Im Berner Oberland hat der Wintersturm «Sabine» den Stillstand der allermeisten Berg- und Sportbahnen zur Folge. So verkehrt im Skigebiet Jungfrau die Wengernalpbahn zur Zeit nur bis Wengernalp und Grindelwald Grund. Die Sesselbahn Innerwengen und der Skilift Bumps sind offen. Am Schilthorn sind die Luftseilbahn und LBM bis Mürren sowie das Gebiet Winteregg offen.

In der Skiregion von Gstaad sind nur zwei der 31 Anlagen in Betrieb: Zückerli und Rüti. Auf Elsigen fahren die Skilifte Widerhubel und Metschalp, in der Lenk der Mauren-Skilift und in Adelboden die Übungslifte. Alle übrigen Bahnen stehen still.

In Meiringen-Hasliberg bleiben alle Anlagen oberhalb von Käserstatt und Mägisalp geschlossen. Ob darunter heute noch vereinzelte Bahnen in Betrieb gehen, entscheiden die Verantwortlichen heute um 9 Uhr.

Ausserdem ist auch der Schiffsverkehr betroffen: