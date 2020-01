Ausser Spesen nichts gewesen. So könnte das Projekt für einen Uferweg in der Inselrainbucht in Hinterkappelen in einem Satz zusammengefasst werden. Ab 2006 hat der Kanton Bern geplant, projektiert und prozessiert. Am Schluss stand er ohne einen einzigen Meter neuen Uferweg da. Das Bundesgericht hiess im November 2018 eine Beschwerde von mehreren Grundeigentümern gut, die sich gegen die Wegführung durch ihre Privatgärten am Wohlensee gewehrt hatten.