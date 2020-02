Eine Fusion in der Region Bern ist «machbar»

Deshalb ist ein behutsames Vorgehen wichtig. Fünf Gemeinden - Ostermundigen, Bolligen, Bremgarten, Kehrsatz und Frauenkappelen - haben im vergangenen Jahr entschieden, sich mit der Stadt Bern an einer Machbarkeitsstudie zu beteiligen. Was indes nicht heisst, dass diese Gemeinden effektiv auch mit Bern fusionieren wollen.

Ernsthaft heiratswillig ist nur die Gemeinde Ostermundigen, die mit Finanzproblemen kämpft. Für die anderen vier Gemeinden ist die Machbarkeitsstudie eher ein Gedankenexperiment. Andere Gemeinden aus der Agglomeration wie die steuergünstigen Muri und Ittigen machten bei der Studie gar nicht erst mit. (Lesen Sie hier den BZ-Standpunkt zu einer möglichen Fusion in der Region Bern: Brauchts eine Fusion zu Grossbern?)

Erstaunliche Finanzzahlen

Heute haben die Autoren des Beratungsunternehmens Ecoplan ihre Ergebnisse vorgestellt. Die beteiligten Gemeinden kommen zum Schluss, dass eine Fusion «machbar» ist. Sie betonen aber, dass die Fusionsverhandlungen relativ aufwändig werden dürften. «Insbesondere wären viele Rechtsverhältnisse mit weiteren Gemeinden und Dritten zu prüfen und allenfalls anzupassen», schreiben die Gemeinden.

Neuigkeitswert haben vor allem gewisse Zahlen zu den Finanzen der Gemeinden. Einige davon sind bemerkenswert. Die Studie zeigt, dass sechs Gemeinden ganz unterschiedlich viel Geld einnehmen und ausgeben. So erzielt die Stadt Bern als Spitzenreiterin der Gruppe pro Einwohner einen Steuerertrag von fast 3700 Franken, während es beim Schlusslicht Ostermundigen 2400 Franken sind.

Die Studie zeigt auch deutlich, dass die Stadt Bern in Bezug auf die Einwohnerzahl viel mehr Geld ausgibt als die anderen Gemeinden. Die Ausgaben pro Einwohner betragen in der Stadt Bern 9600 Franken, in Ostermundigen sind es 5900 Franken. In Kehrsatz - am unteren Ende der Skala - gibt die Gemeinde 3300 Franken pro Einwohner aus.