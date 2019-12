Berner Schwule prangern homophobe Angriffe an

Eigentlich hatte sich Michel Rudin auf ein paar gemütliche Stunden in seiner alten Heimat gefreut. Doch was er an jenem Abend erlebt hat, ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben. Allerdings in nicht sonderlich guter, wie er über Twitter und anschliessend im Gespräch mit dem Lokalfernsehen TeleBärn öffentlich machte: Mitte November traf sich der 34-Jährige mit einem Freund aus Jugendjahren zum Essen in einem Lysser Restaurant. Nebenan war einer Gruppe von acht Männern die Anwesenheit der beiden schwulen Gäste nicht entgangen. Die ganze Zeit über machten sie sich lustig über sie, liessen schlüpfrige Bemerkungen fallen, pfiffen dem Kollegen gar hinterher, als er zur Toilette ging.