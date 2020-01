Auto in Stützmauer gefahren

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kam es in Kiesen zu einem Selbstunfall. Laut Polizeiangaben fuhr eine Autolenkerin auf der Bernstrasse von Kiesen her in Richtung Wichtrach. Ausgangs Kiesen im Bereich der Bernstrasse 14 geriet das Auto aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Stützmauer. Anschliessend rollte das Auto einige Meter weiter und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.