7 Millionen Franken für ein fiktives Berner Juradorf

Dänu Brüggemann versetzt sie nun in den Berner Jura und bringt das Stück eingeschweizert unter dem Namen «Weck Arnold DeVin» auf die Bühne. An der Premiere am Wochenende überzeugte das Theater Ittigen sein Publikum mit rasantem Spiel und witzigen Dialogen.

Schauplatz ist ein Dörfchen mit 52 Einwohnern im Berner Jura. 26 davon stehen in Ittigen auf der Bühne, Persönlichkeiten, wie sie schweizerischer nicht sein könnten. Zum Beispiel die rothaarige Schöne Magda (Käthi Schaffer), der titelgebende Arnold DeVin (Martin Camenzind) und Jakob Münger (Thomas Ma­thys), der im Radio von einem Lottogewinner hört.

Dieser soll aus seinem Dorf stammen. Zusammen mit seinem Freund Mike versucht Münger herauszufinden, wer der Gewinner sein könnte. Dabei scheut er weder Aufwand noch Ausgaben, so ­lange, bis ihn Mike verdächtigt, selber den Lottogewinn in die Tasche gesteckt zu haben.

Viele Klischees

Müngers Recherchen verlaufen eher zäh. Auf etlichen Nebengeleisen lernt das Publikum dabei die Dorfbewohner kennen, die manchmal etwas gar klischiert gezeichnet sind: Magda als männersuchende, esoterisch angehauchte Rothaarige; Jugendliche, die sich über den fehlenden Handyempfang nerven, und Müngers Ehefrau Grethi (Beatrice Held) als angepasste Hausfrau, die mit ihrem Mann vor dem Einschlafen betet, anstatt Sex zu haben.

Um sämtliche Dorfbewohner zu versammeln, lädt Jakob Münger zu einem Sauerkrautessen in die Beiz ein. Alle kommen ausser einem: Arnold DeVin. Als Münger und Mike ihm einen Teller mit Essen bringen wollen, finden sie ihn in einem Sessel sitzend vor. Tot, mit dem Lottozettel in der Hand, bei laufendem Radio. «Er ist vor Freude gestorben. Schau, wie er zufrieden lächelt», stellt Mike fest und will die Polizei alarmieren.