24 Millionen für 28 neue Betten

Die Cafeteria und der Essraum sind kleiner geworden, sowohl die Küche als auch die Heizzentrale sind in einem Provisorium untergebracht. Der Betrieb läuft aber unter leicht erschwerten Bedingungen normal weiter.

Die Arbeiten am Altersheim Hofmatt haben zwei Gründe. Zum einen muss das gut 35 Jahre alte Heim mit seinen 52 Plätzen saniert werden. Zum anderen geht es um eine Erweiterung. «Die Prognosen sagen für den Lebensraum Frienisberg-Süd in den nächsten Jahren ein Manko an Pflegebetten voraus», sagt Christian Tschannen, Präsident des Stiftungsrats Hofmatt.

Er verweist auf die Zahlen des Kantons und der Regionalkonferenz Bern-Mittelland sowie auf die Altersstruktur in den betroffenen Gemeinden. Bis ins Jahr 2035 werde der zusätzliche Bedarf an Pflegeplätzen bis zu 180 betragen. «Wir leisten mit dem Ausbau einen Beitrag, diese Lücke zu schliessen.»

Höhe beschränkt

Die Planung und Projektierung dauerten mehrere Jahre. Das Ziel sei gewesen, möglichst kompakt zu bauen, mit kurzen Wegen für einen effizienten Betrieb, erklärt Peter Raaflaub, Mitglied der Geschäftsleitung. Und es galt zu berücksichtigen, dass maximal zweistöckig gebaut werden dürfe. Auf dem Grundstück laste eine entsprechende Dienstbarkeit. Das Land wurde der Stiftung unter dieser Auflage geschenkt.

Schnell sei klar gewesen, dass der Nordflügel weg muss, erzählt Raaflaub. Zum einen war er nicht unterkellert, zum anderen bot er zu wenig Nebenräume für die Pflege. Als das Heim 1983 in Betrieb ging, seien die Bewohnerinnen und Bewohner nicht pflegebedürftig gewesen, sagt Christian Tschannen.