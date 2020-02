100 Jahre sind ihr noch nicht genug

Das hätte sich Alice Breitenstein nie vorstellen können, doch heute wird es Tatsache: Sie darf ihren 100. Geburtstag feiern. Zu Hause, in ihrer Wohnung an der Bernstrasse in Kehrsatz, in der sie schon seit 54 Jahren lebt. «Ich geniesse jeden Tag, an dem ich da sein darf. Es ist einfach schön», sagt Breitenstein.