Zwei Verletzte bei Frontalkollision auf A8 bei Brienzwiler

Die Frontalkollision ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kurz nach dem Soliwaldtunnel. Eine Autolenkerin fuhr von Brienz herkommend in Richtung Brünigpass, als es zu einer Frontalkollision mit einem zweiten Auto kam. Dessen Lenker war in entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen.