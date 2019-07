Zwei Autos kollidieren frontal im Leissigentunnel

In einer Frontalkollision zweier Autos im Leissigentunnel sind am Mittwochnachmittag vier Personen verletzt worden. Der Tunnel musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend mit. Alle vier Verletzten konnten die Fahrzeuge selbst verlassen und wurden anschliessend mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Es handelt sich um drei Frauen und einen Mann.

Gemäss Mitteilung ereignete sich der Unfall kurz nach 16 Uhr. Ein Auto, das von Spiez her in Richtung Interlaken unterwegs war, sei aus ungeklärten Gründen im Leissigentunnel auf der A8 seitlich-frontal mit einem Auto kollidiert, das in die Gegenrichtung fuhr. Der Tunnel musste in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (ske/sda)